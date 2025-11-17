Ihmiset

Kainuussa kasvanut Ulla Tapaninen tunnetaan erilaisista rooleista, niin teatterissa, elokuvissa kuin televisiossakin. Kuva: Mitro Härkönen

Ulla Tapaninen elää hetkessä ja nauttii esiintymisestä – Kuhmosta alkoi into lavoille

70 vuotta täyttävä palkittu näyttelijä tunnetaan erityisesti komiikan taitajana. Ensituntuman näyttelemiseen hän sai nuorella iällä Kuhmossa.

Juhana Unkuri Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Runsaat 30 vuotta sitten Ulla Tapanisen hyvä ystävä, teatteriohjaaja Raila ”Allu” Leppäkoski sai idean. Hän ehdotti Tapaniselle, että he voisivat kehitellä konseptin, joka voisi mahdollisesti tuoda töitä ja esityksiä pitkäksi aikaa.

Pian kaksikko alkoi työstää Tapaniselle Lava-ammuntaa -monologia, jo