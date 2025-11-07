Paikallisuutiset

Kesällä Kainuun Rastiviikko keskeytettiin ukkosmyrskyn vuoksi. Kuva: Kasperi Lumijärvi

Urheilutapahtumat varautuvat sään ääri-ilmiöihin: ”Voidaanko soveltaa niin, että tapahtuma voi jatkua turvallisesti?”

Jukolan viesti on sitoutunut Hyvän sään aikana -hankkeen harjoituksiin ja simulaatiokoulutuksiin.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Sään ääri-ilmiöt ja nopeat vaihtelut aiheuttavat tapahtumajärjestäjille, osallistujille ja viranomaisille ongelmia.

– Viime kesänä Ulla-myrsky keskeytti sekä Kajaanin Markkinakadun että Kainuun Rastiviikon viimeisen kisapäivän, muistelee Hyvän sään aikana -hankkeen projektipäällikkö Anni Heikkinen Ka

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä