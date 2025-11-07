Paikallisuutiset
Urheilutapahtumat varautuvat sään ääri-ilmiöihin: ”Voidaanko soveltaa niin, että tapahtuma voi jatkua turvallisesti?”
Jukolan viesti on sitoutunut Hyvän sään aikana -hankkeen harjoituksiin ja simulaatiokoulutuksiin.
Sään ääri-ilmiöt ja nopeat vaihtelut aiheuttavat tapahtumajärjestäjille, osallistujille ja viranomaisille ongelmia.
– Viime kesänä Ulla-myrsky keskeytti sekä Kajaanin Markkinakadun että Kainuun Rastiviikon viimeisen kisapäivän, muistelee Hyvän sään aikana -hankkeen projektipäällikkö Anni Heikkinen Ka