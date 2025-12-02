Urheilu

Papasin Asko Pietarila ja Saku Poranen hyökkäsivät joukkueen ykkösketjussa maanantaina, kun joukkue saavutti paikan Suomen kahdeksan parhaan joukkueen ryhmään P19-ikäluokassa. Kuva: Pekka Pajala

Usko omaan tekemiseen vei Papasin nuoret Suomen kärkijoukkueiden joukkoon – ”Tämä on ihan huikea juttu”

Papas otti paikkansa P19-ikäluokan SM-sarjan ylempään jatkosarjaan ja ikäluokan kahdeksan parhaan joukkoon. Samalla seura sai paikan ensi vuoden SM-sarjaan.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomen kahdeksan parhaan joukkoon yltäminen ei ole aivan jokapäiväistä kainuulaisilta palloilujoukkueilta.

Uutena nimenä kyseiseen saavutukseen ylsi maanantaina Kajaanin Papasin alle 19-vuotiaiden ikäluokan poikien salibandyjoukkue.

– Tämä on ihan huikea juttu, olen tosi ylpeä pojista, että olemme saa

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä