Urheilu
Usko omaan tekemiseen vei Papasin nuoret Suomen kärkijoukkueiden joukkoon – ”Tämä on ihan huikea juttu”
Papas otti paikkansa P19-ikäluokan SM-sarjan ylempään jatkosarjaan ja ikäluokan kahdeksan parhaan joukkoon. Samalla seura sai paikan ensi vuoden SM-sarjaan.
Suomen kahdeksan parhaan joukkoon yltäminen ei ole aivan jokapäiväistä kainuulaisilta palloilujoukkueilta.
Uutena nimenä kyseiseen saavutukseen ylsi maanantaina Kajaanin Papasin alle 19-vuotiaiden ikäluokan poikien salibandyjoukkue.
– Tämä on ihan huikea juttu, olen tosi ylpeä pojista, että olemme saa