Uudella omistajalla on ideoita meijerin kiinteistölle – ”Ei välttämättä ole kunnioitettu rakennuksen tyyliä”
Vuokatti Holding Oy on ostanut entisen meijerin kiinteistön, missä myös elokuvateatteri Kino Visio toimii. Elokuvateatterin toiminta kiinteistössä tulee näillä näkymin jatkumaan.
Entisen meijerin kiinteistön Salmelantie 6:ssa omisti aiemmin kiinteistöosakeyhtiö SSR Päämaja, joka asetettiin konkurssiin tämän vuoden tammikuussa. Konkurssipesä on myynyt kiinteistöä konkurssista lähtien. Kiinteistön kauppa toteutui 3. marraskuuta 2025.
Toimitusjohtajana Vuokatti Holdingissa toimi