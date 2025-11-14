Paikallisuutiset

Lauri Pääkön mukaan rakennus tulee tulevaisuudessa palvelemaan paitsi Vuokatti Holdingin, myös kuntalaisten, matkailijoiden ja teollisuuden tarpeita. Kuva: Mari Tikkunen

Uudella omistajalla on ideoita meijerin kiinteistölle – ”Ei välttämättä ole kunnioitettu rakennuksen tyyliä”

Vuokatti Holding Oy on ostanut entisen meijerin kiinteistön, missä myös elokuvateatteri Kino Visio toimii. Elokuvateatterin toiminta kiinteistössä tulee näillä näkymin jatkumaan.

Kainuun Sanomat

Entisen meijerin kiinteistön Salmelantie 6:ssa omisti aiemmin kiinteistöosakeyhtiö SSR Päämaja, joka asetettiin konkurssiin tämän vuoden tammikuussa. Konkurssipesä on myynyt kiinteistöä konkurssista lähtien. Kiinteistön kauppa toteutui 3. marraskuuta 2025.

Toimitusjohtajana Vuokatti Holdingissa toimi

