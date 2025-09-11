Urheilu

Juho-Markus Puhakka pelaa tänä vuonna uusissa maisemissa, kun Kuortaneella aiemmin pelannut kajaanilainen suuntaa Kyyjärvelle. Esillä oleva rippiristi on noussut Puhakan elämässä aiempaa isompaan rooliin.

Uudet tuulet puhaltavat Kajaanin kasvatin lentopallouralla – uudesta seurasta löytyy jo tuttu kasvo: ”Onhan tämä hienoa, ei siitä pääse mihinkään”

Kajaanin Kuohun kasvatti Juho-Markus Puhakka otti askeleen eteenpäin lentopallourallaan. Uudessa seurassa häntä odotti erittäin läheinen tuttu.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Nyt oli aika ottaa askel eteenpäin uralla.

Näin tuumaa Kajaanin Kuohun kasvatti, lentopalloilija Juho-Markus Puhakka. Kahden edellisen kauden päätteeksi Puhakka oli päässyt juhlimaan lentopallon 1-sarjan, eli toisen sarjaportaan voittoa.

Kuortaneen valmennuskeskuksen joukkueen, eli ”Murikoiden”, passa

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä