Eläinlääkäri tarkisti Utu-koiran hampaat. Nelikäpälästä asiakkaita ohjataan toisaalle, jos vapaita aikoja ei löydy. Kuva: Maria Hoppania

Uusi eläinklinikka Kajaanissa täydentää tarjontaa, sillä eläinlääkäreistä on kova pula – ”Hammaspuoli on varattu elokuun alkuun asti”

Eläinklinikka Nelikäpälä Kajaanissa Lohtajalla on saanut toimintansa hyvälle alulle Oulujärvi Leaderin myöntämän avustuksen turvin. Tilojen remontointi on sujunut mallikkaasti, kun ystävällinen asiakaskin on tarttunut maalipensseliin.

Maria Hoppania Kainuun Sanomat

Uudessa eläinklinikka Nelikäpälässä on viisi työntekijää täydessä työntouhussa. Nelikäpälä Oy:n omistavat eläinlääkäri Heidi Kemppainen, pieneläinhoitaja Viivi Salomäki, klinikkaeläinhoitaja Tiia-Mari Keränen sekä eläinlääkäri Anne Kiiskinen.

Yrittäjät ovat juuri selvittäneet, mikäli jotakuta kiinnos