Paltamon, Ristijärven ja Hyrynsalmen kirjastojen yhteinen johtaja Elina Leimu kertoo, että Kainet-kirjastokimpan jono kulkee sujuvasti, vaikka silmämääräisesti varausjonot ovat pidentyneet. Kuva: Katja Mabrouk

Uusi kirjastokimppa kasvatti suosituimpien kirjojen varausjonoja, mutta samalla kirjoja on varattavissa enemmän – katso jutusta tämän hetken Kainuun varatuimmat kirjat

Kajaanin kirjaston hankintamäärärahat ovat selvästi alle valtakunnallisen keskiarvon.

Satu Rämön tuoreimman julkaistun romaanin Rakelin varaustilanne sai erään kainuulaisen kirjaston käyttäjän hätkähtämään ihan kunnolla. Kainuun Sanomille juttuvinkin lähettäneen henkilön varausnumero oli alkuvaiheessa 100, mikä herätti hänessä kritiikkiä sekä varausjärjestelmää että kirjastojen saata

