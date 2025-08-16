Paikallisuutiset
Uusi kirjastokimppa kasvatti suosituimpien kirjojen varausjonoja, mutta samalla kirjoja on varattavissa enemmän – katso jutusta tämän hetken Kainuun varatuimmat kirjat
Kajaanin kirjaston hankintamäärärahat ovat selvästi alle valtakunnallisen keskiarvon.
Satu Rämön tuoreimman julkaistun romaanin Rakelin varaustilanne sai erään kainuulaisen kirjaston käyttäjän hätkähtämään ihan kunnolla. Kainuun Sanomille juttuvinkin lähettäneen henkilön varausnumero oli alkuvaiheessa 100, mikä herätti hänessä kritiikkiä sekä varausjärjestelmää että kirjastojen saata