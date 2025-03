Paikallisuutiset

Hyllyillä oli runsaasti tavaraa jo ensimmäisinä päivinä. Kuva: Maria Hoppania

Uusi kirpputori ilahduttaa kajaanilaisia – ”Selkeästi vilkastuttaa tätä kaupunkielämää”

Kajaanilainen Heli Kähkönen varasi Do Cu -kirpputorilta myyntipaikan ensimmäisten joukossa. Uusi kirpputori avasi ovensa maanantaina.

Maria Hoppania Kainuun Sanomat

Kajaaniin avattiin maanantaina uusi kirpputori Do Cu. Kirpputori Do Cun yrittäjä Vi Pham kertoo, että uuden kirpputorin pyörittäminen on alkanut hyvin, ja ensimmäisenä päivänä asiakkaita riitti.

– Asiakkaita tuli paljon. He ovat iloisia, että avasimme perinteisen kirpputorin.

Pham kertoo, ettei hänell