Kajaanilaislähtöinen Kerttu Karresmaa on päässyt pukemaan Suomen pelipaidan päälleen alle 23-vuotiaiden maaottelussa. Kuva lokakuisesta ottelusta Meksikoa vastaan. Kuva: Kalevi Hämäläinen

Vähäiselle vastuulle Italian kentillä jäänyt kajaanilaiskasvatti janoaa lisää vastuuta: ”Eihän tämä ole helppoa”

Kajaanilainen Kerttu Karresmaa jahtaa jalkapallounelmaansa Italiassa. Tulevaisuudessa hän haluaa isompia peliminuutteja.

Kainuun Sanomat

Kajaanilaislähtöinen jalkapallomaalivahti Kerttu Karresmaa on nyt pelannut kahden ja puolen vuoden ajan ammattilaisena Italiassa.

21-vuotias Karresmaa valmistautuu tällä hetkellä roomalaisen Lazion paidassa kevätkauteen, johon joukkue suuntaa tasaisessa kärkinipussa.

Kauden alkupuolella Karresmaa on p

