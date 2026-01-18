Urheilu
Vähäiselle vastuulle Italian kentillä jäänyt kajaanilaiskasvatti janoaa lisää vastuuta: ”Eihän tämä ole helppoa”
Kajaanilainen Kerttu Karresmaa jahtaa jalkapallounelmaansa Italiassa. Tulevaisuudessa hän haluaa isompia peliminuutteja.
Kajaanilaislähtöinen jalkapallomaalivahti Kerttu Karresmaa on nyt pelannut kahden ja puolen vuoden ajan ammattilaisena Italiassa.
21-vuotias Karresmaa valmistautuu tällä hetkellä roomalaisen Lazion paidassa kevätkauteen, johon joukkue suuntaa tasaisessa kärkinipussa.
Kauden alkupuolella Karresmaa on p