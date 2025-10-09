Paikallisuutiset
Vaikeuksista pitäisi saada puhua ilman pelkoa, sanoo vertaisohjaaja Mia Nykänen, jonka piti käydä pohjalla
Perjantaina 10. lokakuuta vietetään maailman mielenterveyspäivää. Kajaanissa Raatihuoneen suihkulähde valaistaan vihreäksi.
Eteisessä on vastassa värikkäitä kenkäpareja, ja taustalta kuuluu tasaista puheensorinaa. Ollaan Kajaanissa Klubitalo Tönärin tiloissa.
Ilmoitustaululla kerrotaan viikko-ohjelmasta, johon kuuluu myös keskusteluryhmä. Perjantaina vietettävänä mielenterveyspäivänä, aiheena on ilo.
Nuorten ystävät ry:n y