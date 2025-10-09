Paikallisuutiset

Kajaanilainen Mia Nykänen ei aikoinaan saanut apua masennukseensa ajoissa. Aikuisena läheiset kannustivat hakemaan apua. Nyt hän toimii vertaisohjaajana. Kuva: Maria Kalliokoski

Vaikeuksista pitäisi saada puhua ilman pelkoa, sanoo vertaisohjaaja Mia Nykänen, jonka piti käydä pohjalla

Perjantaina 10. lokakuuta vietetään maailman mielenterveyspäivää. Kajaanissa Raatihuoneen suihkulähde valaistaan vihreäksi.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Eteisessä on vastassa värikkäitä kenkäpareja, ja taustalta kuuluu tasaista puheensorinaa. Ollaan Kajaanissa Klubitalo Tönärin tiloissa.

Ilmoitustaululla kerrotaan viikko-ohjelmasta, johon kuuluu myös keskusteluryhmä. Perjantaina vietettävänä mielenterveyspäivänä, aiheena on ilo.

Nuorten ystävät ry:n y

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä