Paikallisuutiset

Kerttu ja Pertti Kemppaisen jouluvaloperinne alkoi yli 40 vuotta sitten. Vuosien varrella valovarustelu on paisunut pala ja valo kerrallaan. Kuva: Tuomas Juntunen

Valoa kansalle, joka pimeydessä vaeltaa – ristijärveläiset Kemppaiset ovat satsanneet jouluvaloihin, jotka loistavat ohikulkijoiden iloksi

Kerttu ja Pertti Kemppaisen jouluvaloilottelu alkoi jo neljäkymmentä vuotta sitten. Katso kuvat ja video ristijärveläisen tilan persoonallisista pihavaloista.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Juttu on julkaistu Kainuun Sanomissa alun perin joulukuussa 2023.

Ristijärven Tolosenjoentiellä on pimeää kuin mummovainaan pottukellarissa, mutta ennen Uvantien risteystä kulkija havahtuu peltoaukean pilkahduksiin. Vuoden viimeisen kuukauden valottomuuteen verhoutuneessa maalaismaisemassa loistaa va

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä