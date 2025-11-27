Paikallisuutiset

Valtiolla mittavat oikeudet puuttua kiinteistöjen hallintaan

Ukrainan sodan alkaminen huononsi tuvallisuustilannetta ja siitä on seurannut muun muassa kiinteistöjen hankinnan kielto Suomesta venäläisille ja valkovenäläisille. Kuva: Niko Kemppainen

Kainuulaisia asuntoja ja kiinteistöjä on myynnissä venäläisillä verkkosivuilla, vaikka kiinteistöjen myyminen Suomesta on kielletty venäläisille. Kielto ei ole kuitenkaan täysin ehdoton.

Toimitus otti yhteyttä puolustusministeriöön, jolle kuuluu luvan myöntäminen kiinteistöjen hankintaan Suomesta, kun ostajat ovat EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta. Kaksoiskansalaiset ovat myös EU-ETA -alueiden kansalaisia.

Venäläisten ja valkovenäläisten kiinteistöjen hankinnan täyskieltoa koskenut laki

