Kunnanvaltuusto päivitti Suomussalmen vuoden 2025 talousarvion. Esimerkiksi Ruukinkankaan urheilukentän tekonurmen rakentamiseen kuluu tänä vuonna 90 000 euroa arvioitua vähemmän. Kuva: Juhani Eskola

Valtuusto päivitti talousarvion ja päätti veroprosentit – Suomussalmi pärjää ilman lisälainaa

Uusi terveysasema on tärkeä tavoite. Kunnanjohtaja toivoo, että Kainuun hyvinvointialue tekisi päätöksiä jo ensi vuoden alussa, jotta hanke etenisi.

Suomussalmen kunnan vuoden 2025 talousarvio toteutuu hieman eri tavalla kuin alun perin suunniteltiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi muutoksia talousarvion tuloihin, kuluihin ja investointeihin.

Verotulot ovat jäämässä 134 000 euroa arvioitua pienemmiksi, ja valtionosuuksia kunta saa 282 000 euroa arvioit

