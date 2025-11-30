Urheilu
Vanhat tutut ovat pysyneet vahvoina Superpesiksessä – mestariluotsi Komulainen: ”Jymy on vahvistunut ehdottomasti kokonaisuutena”
Manse PP:n pelinjohtajana SM-kultaa syksyllä voittanut Jani Komulainen näkee Jymyn vahvistuneen. Hän näkee mestaruuden olevan neljän kauppa.
Pesäpallon miesten pääsarjan Superpesiksen siirtomarkkinat ovat olleet kuumina kauden päättymisen jälkeen. Joulukuulle käännyttäessä joukkueiden kokoonpanot alkavat olla kasassa, joten on hyvä hetki tarkistaa voimasuhteita.
Viime kauteen pelinjohtajauransa päättänyt Jani Komulainen povaa Kainuun Sano