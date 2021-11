Vanhus lipsahtaa huumekuriiriksi – Clint Eastwood on taas menneen maailman jäärä lauantai-illan elokuvassa

The Mule

★★★★ 78-vuotias Clint Eastwood ilmoitti loppuvuodesta 2008, että Gran Torino jäisi hänen viimeiseksi elokuvakseen näyttelijänä. Ainakin siinä asiassa konkari lipsui. Tuorein päärooli uuslänkkärissä Cry Macho nähtiin tänä syksynä. Edellinen oli tosipohjaisessa jännitysdraamassa The Mule . Sotaveteraani-puutarhuri Earl Stone on vanhan liiton jäärä, joka ei ymmärrä netistä mitään, mutta auton ratti pysyy käsissä. Niinpä kun ulosotto uhkaa, Earl ottaa vastaan kuskaushommia. Vanhuksesta tulee tietämättään meksikolaisen huumekartellin kuriiri. The Mule ei ole Gran Torinon veroinen täysosuma, mutta menneen maailman jäärän hahmo on edelleen hallussa – ennakkoluuloineen, epäkorrekteine murahteluineen, kaikkineen. Earlin Iris-tytärtä esittää oma tytär Alison Eastwood . Bradley Cooper on huumepoliisi. (USA 2018)

Kuningas Charles III

★★★ Rupert Gooldin elokuvassa prinssi Charles ( Tim Pigott-Smith ) ei ehdi kuninkuudestaan kauaa nauttia, kun perustuslaillinen kriisi kaatuu niskaan. Crownin viihdearvoja ei tavoitella, mutta monarkian alakulo väittyy. (Britannia 2017)

Hermot pinnalla

★★★★ Nicholas Rayn rikoselokuvassa suurkaupungin betoniviidakko ja ahdistukset kietaisevat ihmiset kylmään syleilyynsä. Taustalla muhivat toisen maailmansodan jättämä pettymys ja kylmän sodan ensimmäiset huurut, mutta myös jotakin ajattomampaa.

Humphrey Bogart on käsikirjoittaja Dix Steele, jonka kyyditsemä narikkatyttö ( Martha Stewart) murhataan. Alibikseen hän saa naapurin Laurelin ( Gloria Grahame ). Pettävät Hollywood-sadut paljastetaan tavalla, josta voi vetää janan viime vuosien #metoo-uutisiin, Harvey Weinsteiniin ja muihin hyväksikäyttäjiin. Myös David Lynchin painajaismainen Mulholland Drive kuuluu Rayn elokuvan seuraajiin. (USA 1950)

Pekka Eronen