Kuvataiteilija Anna Retulainen kehottaa tutkimaan hänen maalauksiaan rauhassa, sillä niistä voi löytyä yllätyksiä. Kuva: Elisa Korhonen

”Vauhti on se suurin huijaus, minkä saan tehtyä” – kuvataiteilija Anna Retulaisen töissä räiskyvät värit ja muistot

Kajaanin taidemuseon vuoden ensimmäinen näyttely esittelee Retulaisen uudet maalaukset ensi kertaa Suomessa.

Elisa Korhonen Kainuun Sanomat

Kuvataiteilija Anna Retulaisen maalaukset voivat vaikuttaa aluksi abstrakteilta, mutta niitä tarkemmin tarkastellessa, ekspressionistisista töistä alkaa erottaa erilaisia yksityiskohtia ja muotoja. Siveltimen jälki on paksua, nopeaa ja kerroksellista. On tekstejä ja numeroita, Aalto-jakkaraa, lupiin