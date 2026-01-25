Kulttuuri
”Vauhti on se suurin huijaus, minkä saan tehtyä” – kuvataiteilija Anna Retulaisen töissä räiskyvät värit ja muistot
Kajaanin taidemuseon vuoden ensimmäinen näyttely esittelee Retulaisen uudet maalaukset ensi kertaa Suomessa.
Kuvataiteilija Anna Retulaisen maalaukset voivat vaikuttaa aluksi abstrakteilta, mutta niitä tarkemmin tarkastellessa, ekspressionistisista töistä alkaa erottaa erilaisia yksityiskohtia ja muotoja. Siveltimen jälki on paksua, nopeaa ja kerroksellista. On tekstejä ja numeroita, Aalto-jakkaraa, lupiin