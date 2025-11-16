Ihmiset

Joni Maununen ajoi Manner-Euroopan läpi kolmessa kuukaudessa. Kilometrejä Skodan mittariin kertyi 27 700. Reissun aikana Maununen kävi myös hyökkäyssodan kohteena olevassa Ukrainassa. Kuva: Ville Vaarala

Venähtänyt 42 maan etelänreissu pienensi Joni Maunusen karttapalloa – videolta selviää, miksi reissuratsun konepellissä on 600 nimeä

Ivalolainen Joni Maununen ajoi autolla halki Manner-Euroopan. Rahoitus tuli someseuraajilta ja yöpaikka löytyi välillä hautausmaiden parkkipaikalta.

Ville Vaarala Kainuun Sanomat

Joni Maununen huomasi heinäkuussa, että aika kotona Ivalossa meinasi käydä pitkäksi. Kesän työt monialayrittäjänä oli tehty ja nyt pitäisi kääntää vapaalle. Ensitöikseen moottoriurheiluharrastaja hyppäsi työpakuunsa, käänsi vaihteen silmään ja suuntasi auton keulan kohti Oulua.

– Matkatavaroiksi minä