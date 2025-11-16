Ihmiset
Venähtänyt 42 maan etelänreissu pienensi Joni Maunusen karttapalloa – videolta selviää, miksi reissuratsun konepellissä on 600 nimeä
Ivalolainen Joni Maununen ajoi autolla halki Manner-Euroopan. Rahoitus tuli someseuraajilta ja yöpaikka löytyi välillä hautausmaiden parkkipaikalta.
Joni Maununen huomasi heinäkuussa, että aika kotona Ivalossa meinasi käydä pitkäksi. Kesän työt monialayrittäjänä oli tehty ja nyt pitäisi kääntää vapaalle. Ensitöikseen moottoriurheiluharrastaja hyppäsi työpakuunsa, käänsi vaihteen silmään ja suuntasi auton keulan kohti Oulua.
– Matkatavaroiksi minä