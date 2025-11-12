Paikallisuutiset

Hannu Rinne ei ole juurikaan kiinnostunut muiden ihmisten tuloista. Kuva: Juhani Eskola

Veropäivä tuli taas: ”Muiden ihmisten tulot eivät minua paljoakaan kiinnosta”

Suomussalmelaiset eivät vaikuta olevan kovinkaan kiinnostuneita siitä, mitä muut tienaavat. Omiakaan tulotietoja he eivät ole pantanneet pelkästään itsellään.

Kainuun Sanomat

Verohallinto julkaisi vuoden 2024 tuloverotuksen tiedot keskiviikkona.

Julkisissa verotiedoissa eivät kuitenkaan näy henkilön kaikki tulot: esimerkiksi mahdolliset verovapaat etuudet, pääomatulojen verovapaat osuudet ja korkotulot jäävät tietojen ulkopuolelle. Myös vähennykset pienentävät julkisissa

