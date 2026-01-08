Paikallisuutiset

Kajaanin Pallohalliin mahtuu 1700 koiraa päivässä. Arkistokuva.

Viikonlopun koiranäyttelyssä lähes 2600 koiraa, arvostelevia tuomareita neljästä maasta

Paikalliset koiraharrastajat ovat lähteneet mukaan talkootoimintaan, kertoo Kainuu KV -koiranäyttelyn tiedottaja Tiina Kiiltomäki.

Kainuun Sanomat

Kainuun Kennelpiiri järjestää Kainuu KV -koiranäyttelyn Kajaanissa tulevana viikonloppuna.

Näyttelyyn osallistuu lähes 2600 koiraa. Osallistujamäärä on tänä vuonna vähän pienempi kuin edeltäneinä vuosina.

Samana viikonloppuna koiranäyttely järjestetään Tallinnassa. Kainuu KV -koiranäyttelyn tiedottaja

