Paikallisuutiset

Vuoden 2025 kainuulainen -ehdokkaat julki – äänestä tästä

Jukka Keränen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

On jälleen aika valita vuoden 2025 kainuulainen, nyt 21. kerran.

Kainuun Sanomien järjestämässä äänestyksessä on mukana 20 ehdokasta ja ehdokasparia, jotka on valittu lukijoiden ja toimituksen ehdokkaista.

Äänestää voi printtilehdestä löytyvällä kupongilla tai Kainuun Sanomien verkkosivulta. Myös printtilehden qr-koodi johtaa äänestyskupongille. Äänestys loppuu sunnuntaina 25.1.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Viime vuonna tunnuksen saivat Lentiiran kylätoiminnan aktiivit, Eija ja Matti Pesonen, vuonna 2023 Vartiuksen raja-aseman päällikkö Jouko Kinnunen, vuonna 2022 Puolangan pessimistien taiteellinen johtaja Tommi Rajala, vuosina 2021 ja 2020 pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari, vuosina 2019 ja 2018 luontokuvaaja Ville Heikkinen, vuonna 2017 muusikko Litku Klemetti, vuonna 2016 tubelähettiläs Veka Tolonen ja vuonna 2015 kilpauimari Jenna Laukkanen.

Kaikkien aikojen ensimmäiseksi Vuoden kainuulaiseksi lukijat äänestivät skeet-ampuja Marko Kemppaisen Suomussalmelta