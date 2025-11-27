Urheilu
Vuokatin nuoret hiihtäjät lähtevät haastamaan Rukan maailmancupiin
Suomen cupin viikonloppuna Rukalla onnistuneet Selene Rossi ja Veeti Pyykkö suuntaavat maailmancupin kilpailuun. Kummallakin on vähäisesti maailmancup-kokemusta.
Vuokatti Ski Team Kainuun maastohiihtäjä Selene Rossi pääsee uudelle näyttämölle tulevana viikonloppuna, kun 20-vuotias Rossi kilpailee maailmancupissa ensimmäistä kertaa 20 kilometrin vapaalla.
Rukalla järjestettävä maailmancupin kilpailu on nuorelle hiihtäjälle hänen uransa toinen koitos maailmancu