Warren Beatty toi vallankumouksen Helsingin Senaatintorille – perjantai-iltana kannattaa nähdä Punaiset

Punaiset

Yle Teema & Fem klo 21.00

*** Rautaesiripun aikoihin ei amerikkalaisilla filmausporukoilla ollut juuri asiaa Neuvostoliittoon. Se oli hyvä sauma pienelle Suomelle, ja varsinkin Helsingin empire-keskustalle. Tuomiokirkko ja muut tsaarinvallan aikaiset rakennukset saivat useamman kerran käydä Pietarista, eli Leningradista. Niin kävi näyttävästi silloinkin, kun Warren Beatty teki eeppistä elokuvaansa lokakuun vallankumouksen ajoilta. Sen pyörteistä poimitaan ohjaajan itsensä esittämä toimittaja John Reed sekä tämän kollega ja puoliso Louise Bryant . Kahden ulkopuolisen näkökulman ja rakkaustarinan täydentää Diane Keaton . (USA 1981)

Kahden miehen nainen

Frii klo 23.00

*** John McNaughtonin komediallisessa draamassa gangsteripomo haluaa osoittaa kiitollisuutta henkensä pelastaneelle poliisille, ja lähettää tälle naisensa viikoksi. Kill Billin Uma Thurman ei taatusti olisi semmoiseksi palkintopokaaliksi suostunut, mutta ei tässäkään tarinassa ihan sakeimmassa sovinismissa kahlata. Thurman, Robert De Niro ja Bill Murray pääsevät kaikki puristamaan pieniä, odottamattomia sävyjä rooleihinsa. (USA 1993)

Piina

Fox klo 23.50

**** Stephen Kingin kirjoista on sovitettu pienen videopuodin verran elokuvia ja sarjoja. Niissä on taso heilahdellut rankemmin kuin Kingin teksteissä, mutta helmetkin on helppo poimia. Jos minulta kysytään, parhaat King-pohjaiset jännärisovitukset ovat Stanley Kubrickin Hohto ja Rob Reinerin Piina . Ja kuinka ollakaan: molemmissa kerrotaan kirjailijan tuskasta, Kingin itsetutkiskelun hengessä.

Piina on julman ironinen tarina bestseller-tehtailijasta, joka ei auto-onnettomuuden jälkeen päädy sairaalaan, vaan ykkösfaninsa huomaan – hellään ja vähemmän hellään.

James Caanin ja Kathy Batesin kohtaaminen kutkuttaa ja vihloo yhtä aikaa. (USA 1990)

Pekka Eronen

kriitikko