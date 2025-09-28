Paikallisuutiset

Sonja ja Mirka Nepsyläisten kohtaamispaikassa. Kuva: Neetta Nousiainen

Yhdessä: Neppari-ryhmästä tietoa, tukea ja vertaisuutta arkeen

Suvi-Maria Tolonen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Monessa perheessä eletään arkea, johon kuuluu lapsen tai nuoren nepsyhaasteet. Osalla lapsista voi olla jo diagnoosi ja osalla lapsista on näiden piirteitä. Lapsen käytös kotona voi olla varsin tavallista, mutta koulusta tai päiväkodista tulee huolestuneita yhteydenottoja. Joskus taas toisinpäin.

Huoli vanhemmilla on usein suuri. Tavallista on myös syyllisyys, joka painaa omaa vanhemmuutta, mutta myös epätietoisuus sekä pitkät odotusajat palvelujen piiriin pääsemisessä.

Kajaanissa on toteutettu nepsyperheiden matalan kynnyksen avointa kohtaamispaikka toimintaa parin vuoden ajan. Toimintaa on toteutettu yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piirin ja Kainuun hyvinvointialueen kanssa. Vertaistukiryhmä kokoontuu parin viikon välein torstai-iltaisin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ryhmässä on jaettu ilot ja surut sekä mietitty yhdessä arjen selviytymistä. Nepsyläisten kohtaamispaikassa käyvät Mirka ja Sonja toivovat, että ryhmään tulisi lisää väkeä, jotta saataisiin lisää näkökulmia. Erityisarki on raskasta ja olisi tärkeää, että muutkin saavat apua.

– Ryhmässä pääsee juttelemaan sellaisten ihmisten kanssa, jotka tuntevat ne asiat, jotka koskevat itseäkin. Saa tsemppiä, Sonja ja Mirka toteavat.

– Vertaistuki on iso asia, kun tietää muidenkin olevan samassa tilanteessa.

Tänä syksynä kokeillaan ensimmäisen kerran erillistä suljettua Nepparit vertaistukiryhmää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ryhmän tavoitteena on tarjota pysähdyspaikka vanhemmille, joilla huoli on herännyt, mutta eivät välttämättä ole vielä muunlaisen tuen piirissä. Ryhmässä ei mietitä tai arvailla diagnooseja, vaan arjen sujuvuutta ja vanhempien omia voimavaroja nostetaan vertaiskeskusteluun apukysymyksien avulla.

Tavoitteena on löytää haasteiden keskeltä kantavia ilon ja onnistumisen hetkiä, sekä jakaa perheistä jo löytyneitä selviytymiskeinoja muille vanhemmille. Ryhmää ohjaavat neuropsykiatrinen valmentaja sekä terveydenhoitaja.

Ryhmätapaamisia on neljä ja jokaisella kerralla on oma teemansa. Teemojen kautta syvennetään tietämystä nepsypiirteistä ja on mahdollisuus saada konkreettisia keinoja arkea helpottamaan. Vertaisuus on isossa roolissa ryhmässä. Kukapa ymmärtäisi vanhempaa kuin toinen samanlaisessa elämäntilanteessa oleva vanhempi.

Ryhmän aikana on mahdollisuus lastenhoitoon, joka helpottaa vanhempien mahdollisuutta osallistua ryhmään ja antaa myös lapsille mukavaa yhteistä tekemistä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suvi-Maria Tolonen

Kirjoittaja työskentelee MLL:n Kainuun piirin koordinaattorina. Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä.