Paikallisuutiset

Nepsyläisten kohtaamispaikassa harjoitellaan keskittymistä pelien äärellä Kuva: Eerika Schroderus

Yhdessä: Nepsyläisten kohtaamispaikassa saa tietoa ja vertaistukea

Suvi-Maria Tolonen Kainuun Sanomat

Nepsyläisten kohtaamispaikka käynnistyi viime syksynä MLL:n Kainuun piirin ja Kainuun hyvinvointialueen yhteistyönä vastamaan nepsyperheiden matalankynnyksen tuen tarpeeseen.

Neuropsykiatriset piirteet tuovat arkeen monenlaista sisältöä ja luovat myös kuormitusta lapsiperhearkeen. Näitä asioita ja mahdollisia tuki keinoja voidaan pohtia yhdessä.

Nepsyläisten kohtaamispaikkaan ovat tervetulleita kaikki perheet, joissa nepsy-asiat vaikuttavat arkeen tai niiden mahdollisuus mietityttää. Kohtaamispaikka tarjoaa vertaistukea ja mahdollisuuden keskustella samassa tilanteessa olevien perheiden sekä asiaan perehtyneiden ammattilaisten kanssa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Perheohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja Laura Vasankari Kainuun hyvinvointialueelta kertookin, että tämä on kaikille avoin paikka kohdata samantyylisessä tilanteessa olevia lapsiperheitä.

Tunnekorttien avulla harjoitellaan tunteiden sanottamista Kuva: Eerika Schroderus

– Tänne tullessa ei tarvitse olla diagnooseja vaan pelkkä oma havainto siitä, että lapsella on suuria tunteita, kuormitusherkkyyttä tai levottomuutta riittää, toteaa Vasankari.

Kohtaamispaikan toiminnassa on tänä keväänä kaksi erilaista ryhmää. Toinen on kaikilla aikuisille avoin ryhmä, joka kokoontuu aamupäivisin klo 10-12. Loppukevään ajat ovat 13.3., 10.4. ja 8.5. Toinen ryhmä on perheryhmä, joka on tarkoitettu alakouluikäisille lapsiperheille. Perheryhmä kokoontuu iltaisin klo 17-18:30. Loppukevään ajat ovat 25.3., 22.4. ja 20.5. Kokoontumiset ovat MLL:n Kainuun piirin toimistolla. Aikuisten ryhmään voi torstaisin osallistua myös Zoomin kautta etänä.

– Tervetuloa! Toivottavasti nähdään nepsyläisten kohtaamispaikassa, toivottelee Vasankari lopuksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.