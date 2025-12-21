Paikallisuutiset

Leppoisissa suunnittelutunnelmissa (vas) Kajaanin seurakuntalta Carita Lerssi, Sari Raudaskoski, Minna Kuntsi ja Kainuun hyvinvointialueelta Liisa Turunen sekä linjojen päässä Lehtikankaan paikallisyhdistyksestä Päivi Räisänen. Kuva: Suvi-Maria Tolonen

Yhdessä: Pesäkolojen kevään suunnittelua joulutunnelmissa

Suvi-Maria Tolonen Kainuun Sanomat

Viimeiset joulukuun Perheiden pesäkolokerrat ovat Kajaanissa menneet askartelun ja leivonnan merkeissä. Perheiden kanssa on leivottu pipareita ja askarteluissa on syntynyt kuusia, lumiukkoja ja enkeleitä. Perheiden pesäkolo on matalankynnyksen avointa kohtaamispaikka toimintaa, jota toteutetaan useammassa Kainuun kunnassa.

Ennen joululomien alkamista Pesäkolon ohjaajat istuivat alas sopimaan vastuuvuoroja ja suunnittelemaan kevään ohjelmaa.

Joulun alla Perheiden Pesäkoloissa leivottiin pipareita ja tehtiin jouluaskarteluja. Kuva: Suvi-Maria Tolonen

Toimintaa mietittiin jo loppusyksystä yhdessä perheiden kanssa ja sieltä nousseet ideat sovitettiin nyt pesäkolojen ohjelmaan Kajaanin alueella. Perheiden toiveet liittyivät esimerkiksi ohjattuihin toimintoihin kuten muskareihin ja kädentekemiseen sekä vierailijoihin.

– Oli mahtava saada perheitä mukaan suunnittelemaan toimintaa ja parhain kokonaisuus syntyy aina yhdessä tekemällä ja kuulemalle niitä, joille toimintaa järjestetään, Carita Lerssi seurakunnalta kertoo iloisena.

Joulun alla Perheiden Pesäkoloissa leivottiin pipareita ja tehtiin jouluaskarteluja. Kuva: Suvi-Maria Tolonen

Uutena ajatuksena otetaan käyttöön kuukausittain vaihtuvat teemat, joiden ympärille toiminta muotoutuu. Monipuolinen ohjelma ja tekeminen mahdollistuu, kun jokainen pesäkolon toimija voi tuoda oman osaamisensa pesäkolon kävijöiden iloksi.

Kajaanin alueella Perheiden pesäkoloissa työskentelee Kainuun hyvinvointialueen, Kajaanin seurakunnan ja MLL:n Kainuun piirin työntekijöitä. Lisäksi mukana on vapaaehtoisia Kajaanin alueella toimivista Martoista ja MLL:n paikallisyhdistyksistä.

