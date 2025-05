Paikallisuutiset

Ninni Heinonen Kainuun Pyöräilijöistä jakaa vinkkinsä onnistuneeseen pyöräilykauteen. Kuva: Inka Sihvola

Yhdessä: Tavoitteena elämäsi paras pyöräilykesä – vinkit harjoitteluun

Inka Sihvola Kainuun Sanomat

Pyöräilykausi on alkamassa, ja moni suunnittelee kesälle rentoja pyöräretkiä ja tavoitteellisia treenejä. Maantie-, gravel- ja cyclocross-pyöräily tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia niin kuntoilijoille kuin nautiskelijoillekin.

Gravelpyörä on monikäyttöinen, ja se soveltuu sekä hiekkateille että asfaltille. Maantiepyörä on kevyempi ja suunniteltu erityisesti päällystetyille teille, mikä mahdollistaa kovemmat vauhdit.

Cyclocross on puolestaan ikään kuin maantiepyörän ja gravelpyörän välimuoto – se on maantiepyörää kestävämpi ja sopii myös mutaisille ja epätasaisille reiteille.

Miten siis saada kaikki irti pyöräilykesästä? Ninni Heinonen Kainuun Pyöräilijöistä jakaa vinkkinsä onnistuneeseen pyöräilykauteen.

Pyöräilyn ilo löytyi triathlonin kautta

Ninni Heinonen innostui pyöräilystä pari vuotta sitten triathlon-harrastuksen myötä. Siskon esimerkki sai Ninnin hankkimaan ensimmäisen maantiepyörän, josta tuli myös yhteinen harrastus poikaystävän kanssa. Viime vuonna Ninnin pyörän mittariin kertyi lähes 6 000 kilometriä, joista osa poljettiin ulkona ja osa sisällä trainerilla.

– Pyöräilyssä viehättää se, että lenkeillä pääsee lähtemään kotoa aika kauaksikin ja näkemään uusia maisemia. Pyöräilyssä ei tule samanlaista iskutusta jaloille kuin esimerkiksi juoksussa, joten pyörällä pääsee tekemään myös pidempikestoisia treenejä. Pyöräily on myös erinomaista arkiliikuntaa– kuljen pyörällä kaikki työ- ja koulumatkat, Ninni kertoo.

Aloittelijan vinkit – malttia ja mukavuutta

Pyöräily on laji, joka sopii kaiken tasoisille harrastajille.

– Lenkkien pituutta ja kestoa kannattaa kasvattaa maltilla. Alussa voi lähteä liikkeelle tavallisella pyörällä, mutta lajiin panostaminen tuo mukavuutta ja motivaatiota. Hyvät varusteet, kuten pehmustetut pyöräilyhousut ja lukkopoljinkengät, tekevät ajamisesta miellyttävämpää, Ninni vinkkaa.

Pyöräilyn aloittamiseen ei tarvita huippukuntoa. Tärkeintä on kuunnella omaa kehoa ja aloittaa rauhallisesti.

– Peruskestävyystyyppisiä lenkkejä tulisi olla harjoittelussa eniten. Niissä vauhti pysyy maltillisena, mutta kestoa voi kasvattaa vähitellen. Kovempitehoiset treenit kannattaa lisätä mukaan vasta, kun peruskunto on kasvanut, hän neuvoo.

– Maantiellä polkiessa tulee kuitenkin muistaa turvallisuus sekä huomioida muut tienkäyttäjät ja omat pyöräkäsittelytaidot, Ninni muistuttaa.

Ninni Heinosen mukaan reittien ja maastojen vaihtelu tekee pyöräilystä mielenkiintoista ja mielekästä. Kuva: Inka Sihvola

Vaihtelua ja ryhmälenkkejä

– Yksi parhaista tavoista saada vaihtelua pyörälenkkeihin on lähteä ryhmälenkille. Paikalliset pyöräseurat järjestävät usein yhteislenkkejä, joissa pääsee treenaamaan yhdessä muiden kanssa. Se tuo mukavaa sosiaalista puolta pyöräilyyn, Ninni toteaa.

Myös reittien ja maastojen vaihtelu tekee pyöräilystä mielenkiintoista ja mielekästä.

Varusteet kuntoon – turvallisesti matkaan

– Pyörän tai pyöräilyvarusteiden hankinnassa kannattaa hyödyntää asiantuntijoiden tai lajin harrastajien apua. Myös valmistajien kokotaulukot auttavat sopivan pyörän valitsemisessa. Kannattaa myös miettiä millaiseen tarkoitukseen pyörän haluaa, sillä pyöriä on paljon erilaisia ja eri hintaisia. Tärkeää on, että pyörä on oikean kokoinen ajajalleen, Ninni ohjeistaa.

Pyörän säännöllinen huolto ja renkaanvaihdon opettelu ovat myös tärkeitä taitoja.

– Rengasrikko ei haittaa lenkkejä, kun on varautunut varaosilla ja osaa toimia tilanteessa, Ninni muistuttaa.

Ninni Heinosen mielestä pyöräilyssä parasta on sen monipuolisuus ja yhteisöllisyys. Kuva: Inka Sihvola

Rohkeasti mukaan – haasta kaveri tai liity seuraan

Ninnin mielestä pyöräilyssä parasta on sen monipuolisuus ja yhteisöllisyys.

– Jos harkitset pyöräilyn aloittamista, suosittelen kokeilemaan rohkeasti. Pyöräily voi olla yksin tai porukassa nautittavaa, ja parhaimmillaan se voi tuoda elämään uusia kavereita ja hienoja kokemuksia. Kannattaa myös rohkeasti ottaa yhteyttä paikalliseen pyöräseuraan ja osallistua yhteislenkeille – se on erinomainen tapa saada varmuutta ja vinkkejä kokeneemmilta harrastajilta, Ninni kannustaa.

Laita siis kypärä päähän, nappaa pyörä tallista ja suuntaa kesän pyörälenkeille! Ja muista – ole rohkeasti yhteydessä oman alueesi pyöräily- tai triathlonseuraan, sillä yhteislenkit ovat mainio tapa tutustua lajiin ja muihin harrastajiin.

Kirjoittaja on Kainuun Liikunta ry:n tapahtumakoordinaattori.