Kainuun Voimaa Vanhuuteen -toimijat kokoontuivat tarkastelemaan ensimmäisen vuoden tuloksia. Kuva: Kainuun Liikunta

Yhdessä: Yhteistyönä ponnistettu Voimaa vanhuuteen – ohjelma lisää ikäihmisten liikkumismahdollisuuksia Kainuussa

Matias Ronkainen, Merja Palkama Kainuun Sanomat

Kainuu valittiin tammikuussa 2025 mukaan valtakunnalliseen Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan yhdessä Pohjois-Karjalan kanssa. Ohjelman tavoitteena on kehittää yhteisiä toimintatapoja, lisätä ikäihmisten liikkumismahdollisuuksia sekä tiivistää kuntien, järjestöjen ja hyvinvointialueen yhdyspintatyötä.

Kainuun Voimaa vanhuuteen -ohjelman toimijat kokoontuivat helmikuun alussa Kajaaniin kuulemaan ensimmäisen ohjelmavuoden tuloksia ja suunnittelemaan toisen vuoden toimenpiteitä.

Ikäinstituutin johtaman ohjelman myötä toimintakyvyltään jo heikentyneiden ikääntyneiden liikuntapalvelut ja eri toimijoiden välinen yhteistyö on nostettu tarkastelun kohteeksi. Samalla yhteistyötä on tiivistetty Kainuun hyvinvointialueen, alueen kuntien, Kainuun Liikunta ry:n sekä noin 40 yhdistyksen kanssa.

Ensimmäisen vuoden aikana painopiste oli verkostoitumisen lisäksi toisilta oppimisessa ja yhteisen suunnan löytämisessä. Näitä edistettiin työpajojen, yhteisporinoiden ja koulutusten kautta.

Ikäinstituutin järjestämät lähi- ja etätilaisuudet keräsivät vuoden aikana ilahduttavasti yli 300 osallistujaa, jotka edustivat niin ammattilaisia kuin vapaaehtoisia toimijoita.

Myös kuntien liikuntatoimijat veivät Voimaa vanhuuteen -viestiä aktiivisesti kohderyhmälle, kun he kohtasivat vuoden aikana yli 2 000 ikäihmistä vieraillessaan muun muassa yhdistysten ja seurakuntien kokoontumisissa sekä liikuntatapahtumissa.

Uusia, säännöllisesti kokoontuvia, liikuntaryhmiäkin perustettiin jo ensimmäisenä vuotena ennakkoluulottomasti useissa kunnissa.

Vuoden aikana kohderyhmälle syntyi peräti seitsemän uutta ryhmää. Myös monet iäkkäitä kohtaavat paikallisyhdistykset innostuivat kehittämään omaa perustoimintaansa entistä liikunnallisemmaksi ja tuomalla niihin taukoliikuntaa.

Lisäksi matalan kynnyksen liikuntatarjontaa vietiin lähelle ikääntyneitä muun muassa Voimaa vanhuuteen -kyläkiertueen sekä taloyhtiöihin viedyn tuolijumpan avulla. Näitä ja muita kokeiluja on varmasti luvassa jatkossakin.

Työpajan tuloksena syntyi sarjakuva kannustamaan ikäihmisiä liikunnan pariin. Kuva: Ikäinstituutti

Toisen ohjelmavuoden suunnittelu käynnistyi Kajaanin yhteisessä työpajassa innostuneissa merkeissä.

Vuodelle 2026 on suunnitteilla voima- ja tasapainoryhmiä lähes jokaiseen kainuulaiseen kuntaan. Myös liikuntaneuvontatyön levittäminen etenee tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen ammattilaisten kanssa.

Tänäkin vuonna liikkumista nostetaan esiin Ikiliikkuja- ja Vie vanhus ulos -kampanjoiden avulla, ja uusia keinoja etsitään kohderyhmän tavoittamiseen ja innostamiseen. Kaikessa tekemisessä yhdistysten ja vapaaehtoisten panos on korvaamaton.

Kainuussa liikkumista on toki edistetty jo aiemminkin monella tasolla. Tästä kertoo myös Sotkamon tuore valinta vuoden liikkuvimmaksi kunnaksi. Innostava esimerkki vahvistaa koko alueen uskoa siihen, että yhteistyöllä voidaan saada aikaan pysyviä ja vaikuttavia tuloksia kaiken kuntoisille ja ikäisille.

Tasapainoharjoittelua voi tehdä niin yksin kuin ryhmässä. Kuva: Kainuun Liikunta

Vertaisohjaajat ovat arvokas apu liikuntaryhmien ohjaamisessa ja yhteisöllisyyden edistämisessä.

He toimivat korvaamattomina apureina muun muassa kuntien liikuntaryhmissä ja järjestöjen liikunnan edistäjinä sekä loistavina esimerkkeinä liikunnallisen elämäntavan tuomista hyödyistä.

Kainuun Liikunta järjesti helmikuun alussa vertaisohjaajakoulutuksen, johon osallistui reilut 30 innokasta, iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta kiinnostunutta ohjaajaa. Kaksipäiväisessä koulutuksessa tutustuttiin ihmisen fysiologiaan, ikääntymisen tuomiin muutoksiin toimintakyvyssä, tasapainojärjestelmiin sekä voima- ja tasapainon harjoittamiseen käytännössä.

Koulutuksen aikana vertaisohjaajat saivat takataskuunsa paljon erilaisia ideoita ja valmiita harjoitteita, joita he voivat viedä yhteisöihinsä käytännön toteutukseen. Kuntien liikunnanohjaajat ja liikunta-aktivaattorit olivat koulutuksen aikana hyvänä apuna, kun suunniteltiin, mihin eri ryhmiin vertaisohjaajat voivat koulutuksen jälkeen siirtyä ohjaamaan oppimiaan asioita.

Kirjoittaja Matias Ronkainen on Kainuun Liikunnan aikuisliikunnan ja työhyvinvoinnin asiantuntija. Merja Palkama on Ikäinstituutin asiantuntija.

Kainuun Liikunnan Yhdessä -artikkeleissa tuodaan esille konkreettisia tekoja Kainuun liikkumisohjelman 2025-2030 toimeenpanosta. Kainuun liikkumisohjelma on laadittu työkaluksi niin yksilöille kuin yhteisöillekin edistää kainuulaisten liikunta-aktiivisuutta sekä Kainuun tunnettuutta liikunta- ja urheilumaakuntana. Kainuun liikkumisohjelman – Kainuun Liikkumislupauksen 2030 löydät: https://kainuunliikunta.fi/kainuun-liikkumisohjelma/”

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.