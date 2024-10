Kotimaa

Antti Kaikkosen aikana keskustan kannatus on noussut, kertoo Ylen gallup. Kuva: Mauri Ratilainen

Ylen gallup: SDP yhä suosituin, kokoomus menettänyt kannatustaan lähes 2 prosenttiyksikköä

Eniten kannatustaan on kasvattanut keskusta 2,4 prosenttiyksiköllä.

STT Ville Väänänen Kainuun Sanomat

Ylen uusimmassa puoluegallupissa SDP on edelleen suosituin puolue 22,6 prosentin osuudella. SDP:n kannatus on kasvanut 0,3 prosenttiyksikköä.

Pääministeripuolue kokoomus on toisena, mutta on menettänyt kannatustaan 1,9 prosenttiyksikköä. Kolmantena on toinen hallituspuolue perussuomalaiset 16,7 prose