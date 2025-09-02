Urheilu
Yli tuhat urheilusuoritusta Sotkamon koulujen yleisurheilukilpailuissa
Kun kisoihin on valmistautunut hyvin, ei niitä tarvitse jännittää, totesi Salmelan koulun neljäsluokkalainen Niilo Mustonen.
Aurinkoinen päivä suosi koululaisia yleisurheilukisapäivänä, ja kannustushuudot raikuivat iloisesti juoksijoille. Mustolassa järjestettiin tiistaina 2. syyskuuta Sotkamon koulujen yleisurheilukilpailut, jotka Sotkamon kunta ja Sotkamon Jymy ry järjestivät yhteistyössä.
Salmelan koulun oppilas Elli Hä