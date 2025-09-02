Urheilu

Neljäsluokkalainen Akseli Hassinen Salmelan koulusta työnsi kuulaa. Kuva: Maria Hoppania

Yli tuhat urheilusuoritusta Sotkamon koulujen yleisurheilukilpailuissa

Kun kisoihin on valmistautunut hyvin, ei niitä tarvitse jännittää, totesi Salmelan koulun neljäsluokkalainen Niilo Mustonen.

Kainuun Sanomat

Aurinkoinen päivä suosi koululaisia yleisurheilukisapäivänä, ja kannustushuudot raikuivat iloisesti juoksijoille. Mustolassa järjestettiin tiistaina 2. syyskuuta Sotkamon koulujen yleisurheilukilpailut, jotka Sotkamon kunta ja Sotkamon Jymy ry järjestivät yhteistyössä.

Salmelan koulun oppilas Elli Hä

