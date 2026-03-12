Paikallisuutiset

Lauri Pääkkö sanoi, että halusi kehittää toimintaa yhdessä Versovan puun kanssa. Kuva: Hanna Turunen

Yrittäjä Lauri Pääkkö halusi ostohetkellä, että Versova puu jää kiinteistöön vuokralle – Myöhemmin vuokrasummasta ei päästy yhteisymmärrykseen

Lauri Pääkkö kertoo, että ostaessaan kiinteistöä marraskuussa 2025 hän ehdotti Versova puu ry:lle, että elokuvateatterin ja sen oheen perustettavan kahvilan toimintaa voisi jatkaa. Versova puu ei suostunut Pääkön ehdottamaan vuokrasummaan.

Hanna Turunen Kainuun Sanomat

Kulunut puoli vuotta on ollut sotkamolaiselle monialayrittäjälle Lauri Pääkölle vaiherikasta aikaa. Hänen yhtiönsä Vuokatti Holding omistaa Salmelantie 6:n kiinteistön.

Marraskuussa 2025 toiveet ja odotukset sotkamolaisesta liiketoiminnasta olivat korkealla. Nyt maaliskuussa 2026 tunnelma on hyvin er