Paikallisuutiset

Yrittäjät Nina Järventausta, Jatta Lohilahti ja Sari Mustonen osallistuivat sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutukseen. He näkevät, että toiminta ennaltaehkäisee monia mielenterveyden ongelmia. Kuva: Antti Huusko

Yrittäjät uskovat, että vuorovaikutus hevosen kanssa parantaa ihmisen hyvinvointia: ”Merkittävä ennaltaehkäisevä palvelu”

Kainuun ammattiopisto järjesti sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus.

Antti Huusko Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ehkä jossain vaiheessa ihmiset palaavat juurilleen eläinten ja luonnon äärelle, ja näkevät niiden vaikutuksen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Näin kajaanilainen Nina Järventausta vastaa, kun häneltä kysytään sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdollisuuksista.

Nimensä mukaisesti sosiaalipedagogis