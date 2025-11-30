Paikallisuutiset
Yrittäjät uskovat, että vuorovaikutus hevosen kanssa parantaa ihmisen hyvinvointia: ”Merkittävä ennaltaehkäisevä palvelu”
Kainuun ammattiopisto järjesti sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus.
Ehkä jossain vaiheessa ihmiset palaavat juurilleen eläinten ja luonnon äärelle, ja näkevät niiden vaikutuksen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.
Näin kajaanilainen Nina Järventausta vastaa, kun häneltä kysytään sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdollisuuksista.
Nimensä mukaisesti sosiaalipedagogis