Kainuun Liiton Minna Komulainen kertoi tapahtumassa kulttuurimatkailun mahdollisuuksista Kainuussa. Kuva: Kasperi Lumijärvi

Alle yksi sadasta kansainvälisestä matkailijasta valitsee Suomessa Kainuun – Isompi siivu tavoitteena matkailufoorumissa

Tekoäly muuttaa digitaalisen näkyvyyden saavuttamisen periaatteita ja kulttuuri syventää matkailijan kokemusta Kainuussa.

Kainuun Sanomat

Kainuun matkailufoorumissa Break Sokos Hotel Vuokatissa pohdittiin erityisesti keinoja kasvattaa kansainvälistä Kainuuseen kohdistuvaa matkailua.

Puheenvuoroissa käytiin läpi muun muassa saksankielisestä Euroopasta tulevan matkailun potentiaalia ja nykytilannetta, Artic Lakeland-brändin digitaalista

