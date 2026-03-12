Paikallisuutiset
Alle yksi sadasta kansainvälisestä matkailijasta valitsee Suomessa Kainuun – Isompi siivu tavoitteena matkailufoorumissa
Tekoäly muuttaa digitaalisen näkyvyyden saavuttamisen periaatteita ja kulttuuri syventää matkailijan kokemusta Kainuussa.
Kainuun matkailufoorumissa Break Sokos Hotel Vuokatissa pohdittiin erityisesti keinoja kasvattaa kansainvälistä Kainuuseen kohdistuvaa matkailua.
Puheenvuoroissa käytiin läpi muun muassa saksankielisestä Euroopasta tulevan matkailun potentiaalia ja nykytilannetta, Artic Lakeland-brändin digitaalista