Paikallisuutiset

Antti Kurvinen ei halua Annikka Saarikon tilalle keskustan puheenjohtajaksi. Tällä hetkellä mukana on vain kaksi ehdokasta eli ensimmäisenä ilmoittautunut Tuomas Kettunen ja suosikiksi laskettu Antti Kaikkonen. Kuva: Tanja Nuotio

Antti Kurvinen ei tavoittele keskustan puheenjohtajuutta — Kettunen vai Kaikkonen?

Puheenjohtajakisaan ovat tähän mennessä ilmoittautuneet kansanedustajat Tuomas Kettunen ja Antti Kaikkonen.

STT Terhi Riolo Uusivaara Kainuun Sanomat

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ei tavoittele puolueensa puheenjohtajuutta kesäkuun puoluekokouksessa. Hän kertoi päätöksestään STT:lle.

– Nämä ovat aina isoja ja monimutkaisia päätöksiä, missä on monia vaikuttimia. Mutta kokonaisharkinta on päätynyt siihen, että viisainta on s