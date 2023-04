Auton käyttöetu houkuttaa nyt työpaikoilla – liikenteen sähköistyminen muuttaa työsuhdeautoilun totuttuja pelisääntöjä

"Auton omistaminen ei enää houkuttele. Työsuhdeauto on kuin hyvä vakuutus, jonka kanssa on yksi huoli vähemmän", melkein koko aikuisikänsä työsuhdeautolla ajanut Mikko Laine sanoo.

Helppous, ennakoitavuus, huolettomuus. Siinä muutamia syitä, jonka takia Mikko Laine ei enää helpolla vaihtaisi työsuhdeautoaan itse omistamaansa menopeliin.

– Työsuhdeauto on aina uusi ja kunnossa, eikä mitään vararahastoja autoilua varten tarvita. Itse en halua laittaa 60 000–70 000 euroa kiinni omaan autoon.

– Autoetu toimii kuin hyvä vakuutus. Alla on aina turvallinen auto, eikä jälleenmyyntiriskiä ole.

Laine on ajanut aikuisiällään eri autoilla parikymmentä vuotta. Tänä aikana hän on itse omistanut käyttämänsä auton arviolta vuoden ajan.

– Malli on sopinut ainakin minulle hyvin. Auton omistaminen ei enää houkuttele. Varmaan työuran jälkeenkin harkitsisin ensimmäiseksi yksityisleasingautoa, en enää täysin omaa.

Autoetuna tai käyttöetuna

Kreate Groupin talousjohtajana toimiva Mikko Laine on itse asiassa hyvin tyypillinen suomalainen työsuhdeautoilija: johtavassa asemassa oleva ammattilainen, jonka kokonaispalkkaukseen autoetu kuuluu luontevana osana sitouttamisessa työnantajaan ja sen toimintaan.

– Yleisin palkkamalli on nykyisin kokonaispalkka. Siinä palkka tulee sekä rahana että auton muodossa.

Työsuhdeautoilussa yritys hankkii auton itse tai valitun leasing-yhtiön kautta ja antaa sen edelleen työntekijälleen käyttöön verotusarvoa vastaavaa kuukausimaksua vastaan.

Autoedun voi saada joko vapaana autoetuna tai käyttöetuna. Laineella on vapaa autoetu, eli hänen työnantajansa maksaa kaikki auton omistamiseen ja käyttöön liittyvät kustannukset.

Mikko Laine on tyypillinen suomalainen työsuhdeautoilija: johtavassa asemassa oleva ammattilainen, jonka kokonaispalkkaukseen kuuluu autoetu. Kuva: Mauri Ratilainen

Käyttöedussa työnantaja maksaa auton omistamiseen liittyvät kulut, kun taas käyttövoimakulut – esimerkiksi polttoaineet – jäävät työntekijän itsensä kustannettaviksi.

Kummassakin tapauksessa verotuksessa palkkana verotetaan valitun edun ja rahapalkan yhteismäärää.

Laineen perheessä on käytössä myös pienempi ja edullisempi kakkosauto. Senkin vaihtamista yksityisleasing-rahoitetuksi versioksi on jo harkittu.

Kotilatauksissa suurin ero

Plug-in-hybridimallit ja täyssähköautot valtaavat parhaillaan alaa suomalaisessa autokannassa juuri työsuhdeautoilun kautta.

Esimerkiksi autoleasingyritys LeasePlanin aktiivisesta henkilöautokannasta noin 30 prosenttia on ladattavia autoja. Uusina tilattavista menopeleistä ladattavia malleja on jo seitsemän autoa kymmenestä, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Liikenteen sähköistyminen on muuttanut työsuhdeautoilun pelisääntöjä. Valtio tukee töpselitrendiä sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämistä verotukipäätöksellä, joka koskee nimenomaan yritysten käyttöetuautoja.

Päätöksen mukaan työnantaja voi tarjota latausmahdollisuutta verovapaasti sekä käyttöedulla olevan henkilöauton että työntekijän oman auton lataamiseen työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä. Etu ei koske työntekijän kotona tehtyjä latauksia.

Erillisvähennys sähköautoille

Verotukipäätös on voimassa vuoteen 2025 saakka ja tarkoittaa käytännössä sitä, että työnantajan tarjoama sähköisen auton lataus muualla kuin kotona ei nosta työntekijän ansiotuloja verottajan silmissä.

Työnantajaa ei kuitenkaan ole velvoitettu tarjoamaan etuutta, vaan se on vapaaehtoinen.

– Jos työsuhdeauto on vapaalla autoedulla, on sähköauton lataaminen työpaikalla, julkisessa latauspisteessä tai kotona verrattavissa polttomoottoriauton tankkaukseen. Tällöin työnantaja maksaa kaikki autoon liittyvät kustannukset, LeasePlanin asiakaspalvelun tiiminvetäjä Sanna Murtonen summaa.

Valtio kannustaa lisäksi täyssähköautojen ottamista työsuhdeautoiksi. Tätä varten on hiottu määräaikainen, niin ikään vuoteen 2025 ulottuva erillinen vähennys auton verotusarvosta.

Vähennyksen suuruus on 170 euroa kuukaudessa, ja se koskee sekä vapaan autoedun että käyttöedun työsuhdeautoja.

"Neliveto pitää olla"

Mikko Laine ajaa nyt Volvo XC60 -lataushybridillä. Sen akku riittää noin 80 kilometrin sähköajoihin, ja sähkön loppuessa auto käyttää bensiiniä.

– Olen kyllä kiinnostunut täyssähköautosta, mutta pienessä kahden paritalon taloyhtiössämme ei ole vielä latausmahdollisuutta. Yhtiö on valmistunut 1990-luvun alussa ja vaatisi isomman sähkörempan latauksen järjestämiseksi.

– Työsuhdeauton kanssa on yksi huoli vähemmän elämässä. Se on vaivaton ja säästää omaa aikaani, ja sillä on iso merkitys minulle, Mikko Laine sanoo. Kuva: Mauri Ratilainen

Neliveto on tärkeä ominaisuus suunnistusta harrastavalle Mikko Laineelle, joka liikkuu paljon pikkuteillä. Volvoon mahtuu myös hyvin tavaraa. Kuva: Mauri Ratilainen

Kreate Groupilla on noin 450 työntekijää, ja yhtiössä on käytössä kymmeniä työsuhdeautoja. Kreate on yksi Suomen suurimpia liikenne- ja muun infrastruktuurin rakentajia.

"Olen kiinnostunut täyssähköautosta, mutta pienessä kahden paritalon taloyhtiössämme ei ole vielä latausmahdollisuutta." – Mikko Laine

Laineen mukaan toistaiseksi yhtiössä on suosittu vapaata autoetua, mutta sähköautojen yleistyessä myös käyttöetu on alkanut kiinnostaa vaihtoehtona. Ratkaisevaa on nimenomaan se, että työpaikallakin voi nyt ladata sähköä työnantajan laskuun.

Huonoja puolia työsuhdeautoilussa hän ei ole juuri havainnut, mutta keksii kysyttäessä sentään yhden mahdollisen sudenkuopan:

– Ainoa voisi ehkä olla se, jos työnantaja rajoittaa voimakkaasti auton mallia ja varustelua. Tällöin työntekijä voi päätyä maksamaan ikään kuin väärästä autosta omiin tarpeisiinsa nähden.

– Esimerkiksi neliveto on itselleni tärkeä ja autoltani haluama ominaisuus, koska harrastan suunnistusta ja liikun siksi paljon metsässä ja pikkuteillä. Kaiken kaikkiaan pidän työsuhdeautoilua ihan toimivana järjestelmänä, Laine miettii.

Pyöräily sähköistyy ripeästi, kun työsuhde-etu yleistyy

Työsuhdepyöräetua sai viime vuoden lopussa noin 38 000 henkilöä. Vuotta aiemmin heidän määränsä oli 12 500. Pyöräetua saavien määrä siis kolminkertaistui vain yhden vuoden aikana.

– Kasvu on nyt hyvin nopeaa, ja todennäköisesti tämän päivän lukema on 45 000 henkilön tuntumassa, Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen arvioi.

Sähköpyöräilijät ajavat enemmän talvikaudella kuin perinteisen pyörän käyttäjät. Sähköavusteisuus laskee myös kynnystä vaihtaa oma auto pyöräkyytiin. Kuva: Nina Mönkkönen / Liikenneturva

Pyöräliitto selvitti työsuhdepyörien käyttöä kyselyllä. Siihen vastanneista peräti 62 prosenttia oli hankkinut sähköavusteisen polkupyörän.

"Todennäköisesti tämän päivän lukema on 45 000 henkilön tuntumassa." – Matti Koistinen Pyöräliiton toiminnanjohtaja

Muoti- ja urheilukaupan tilastojen mukaan viime vuonna myydyistä kaikista polkupyöristä vasta 16 prosenttia oli sähköavusteisia.

– Polkupyöräedun avulla hankittu pyörä on huomattavan paljon todennäköisemmin sähköavusteinen kuin muilla tavoin hankittu, toiminnanjohtaja summaa.

Huomattava veroetu

Työsuhdepyörä toimii samalla periaatteella kuin työsuhdeauto: sen hankinnasta vastaa työnantaja, mutta se annetaan työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön. Pyörällä voi ajaa rajoituksetta sekä työ- että vapaa-ajalla.

Etu voidaan tarjota palkan päälle (työnantaja maksaa) tai se voidaan pidättää palkasta (työntekijä maksaa). Näitä malleja voidaan myös yhdistää. Oli käytäntö mikä tahansa, polkupyöräetu on tuloverovapaata 1 200 euroon asti vuodessa.

Käytännössä verovapaa polkupyöräetu 1 200 euron enimmäismäärällä tuo työntekijälle 400–700 euron vuotuisen veroedun, tulotasosta riippuen. Lisäksi työntekijä saa käyttöönsä uuden ja laadukkaan pyörän ilman suuria omia pääomakuluja.

– Malli itsessään on varsin toimiva. Pienen ongelman muodostaa verovapauden 1 200 euron enimmäismäärä vuodessa, sillä se rajoittaa mahdollisuutta ostaa laatikko- ja perhepyöriä polkupyöräedun kautta, Koistinen puntaroi.

– Jos maksimi olisi vaikkapa 1 800 euroa vuodessa, kaikenlaiset pyörät mahtuisivat paremmin veroedun piiriin.

Sähkö lisää liikkumista

Yritykset hankkivat työsuhdepyörät normaalisti leasing- eli vuokrasopimuksilla valitun yhteistyökumppanin kautta. Sopimukset kestävät 1–4 vuotta, ja etuun voidaan liittää muitakin palveluita kuten varkausvakuutus, huollot ja varaosat sekä pyörän lisävarusteet.

Vaihtoehtoisesti yritys voi ostaa pyörät omaksi.

Valitun pyöräpaketin kuluja on mahdollista jakaa myös useammalle vuodelle. Näin vaikkapa kolmessa vuodessa voi saada jo 3 600 euron veroedut, mikä mahdollistaa kalliimpien sähköpyörien hankinnan.

Juuri sähköpyörien suosio näkyy Pyöräliiton tuoreessa kyselyssä selvästi. Sähköpyörät myös lisäävät pyöräilyn suosiota liikkumismuotona.

– Lumettomana aikana noin 40 prosenttia vastaajista ilmoitti tavallisen pyöräilyn lisääntyneen ja 60 prosenttia sähköpyöräilyn yleistyneen.

Talvi ei pysäytä

Vastaavasti 40 prosenttia vastanneista oli lisännyt pyöräilyä talviaikana, kun käytössä oli sähköavusteinen polkupyörä. Tavallisella pyörällä polkijoista ajamistaan talvikaudella oli lisännyt vain yksi kuudesta vastaajasta.

Koistisen mukaan sähköavustus näyttääkin kannustavan paremmin ympärivuotiseen pyöräilyyn.

– Sähköpyörän hankinta näyttäisi vähentävän autoilua kaksi kertaa todennäköisemmin kuin tavallisen pyörän hankinta, eli se toimii kestävän liikenteen tavoitteiden mukaisesti hyvin.

Tästä on kyse Autoetu on osa palkkaa Autoetu lasketaan verotuksessa osaksi työntekijän palkkaa. Autoedun saa joko vapaana autoetuna tai käyttöetuna. Vapaassa autoedussa työnantaja maksaa kaikki auton kulut. Käyttöedussa työntekijä maksaa auton käyttökulut kuten polttoaineen, renkaat, vakuutukset ja korjaukset. Mikko Laineen käyttämän Volvo XC60:n vapaan autoedun arvo on 1 035 euroa kuukaudessa; saman auton käyttöedun arvo on 900 e/kk. Käytännössä polttoainekulut ratkaisevat sen, kumpi autoedun malli on työntekijälle edullisempi. Yleensä jos työsuhdeauto kuluttaa suhteellisen vähän, se kannattaa ottaa käyttöetuna. Tämä nyrkkisääntö pätee varsinkin, jos autolla ajetaan paljon työajoja. Normaalisti työsuhdeautolla saavat ajaa paitsi kuljettajaksi nimetty henkilö, myös hänen kollegansa ja samassa taloudessa ajavat perheenjäsenet. Työsuhdeautojen leasing-sopimukset kestävät tavallisesti 3–4 vuotta. Viisi etua työsuhdepyörästä Saat käyttöön laadukkaan pyörän kaikkia ajojasi varten. Työsuhdepyörää ei tarvitse huoltaa itse. Pakettiin kuuluvat yleensä varkausvakuutus, varusteet ja varaosat. Käyttöön voi saada sähköpyöränkin ilman omaa pääomaa tai osamaksuja. Kun sopimuskausi päättyy, pyörän voi yleensä lunastaa omaksi kohtuuhinnalla.

Työsuhdepyörien määrä on räjähtänyt kasvuun vain parissa vuodessa. Sähköavustus kannustaa ympärivuotiseen pyöräilyyn ja auton käytön vähentämiseen.