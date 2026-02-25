Kulttuuri
Elokuva-arvio: Humisevan harjun nukkekodit – Klassikon kohutulkinta onnistuu osittain
Emerald Fennell tekee Humisevasta harjusta Romeota ja Juliaa. Epäsäätyisestä intohimorakkaudesta muodostuu pikemminkin Kaunotar ja hirviö. Kohuohjaajan kolmas filmi on yllättäen tekijän perinteisin ja sovinnaisin, mutta myös paras elokuva.
★★★
Humiseva harju (Wuthering Heights). Ohjaus ja käsikirjoitus Emerald Fennell Émily Brontën klassikkoromaanista. Kuvaus Linus Sandgren. Pääosissa Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Owen Cooper, Shazad Latif. 136 min. K16. Bio Rex, Kokkola. Kino Virta, Kalajoki. Kinokulma, Oulainen. Bio Rex, Pi