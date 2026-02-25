Urheilu

Kajaanin Hakan P16-joukkue pääsee pelaamaan P16 Liiga Pohjoiseen. Paikka Suomen kärkiseurojen joukossa on saavutettu pitkän työn jälkeen. Kuva: Hannu Mustonen

Pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää – Kajaanin Hakan nuoret tekivät hurjan tempun

Kajaanin Hakan nuoret saavuttivat paikan ikäluokkansa ylimpään pohjoisen sarjatasoon. Seuran vahva työ näkyy akatemiatoiminnassa ja Kajaaniin tulleissa valmentajissa.

Jalkapalloseura Kajaanin Hakan 2010 syntyneiden ikäluokan joukkue teki hurjan tempun, kun joukkue saavutti vastikään paikan keväällä pelattavaan P16 Liiga Pohjoiseen.

Liiga on ikäluokan korkein sarjataso. Hakan kanssa samaan pohjoisen lohkoon tulevat pelaamaan Kuopion Palloseura, Oulun Luistinseura,

