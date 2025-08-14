Urheilu
”En voinut taistella enää omaa kehoa vastaan” – Vuokatti SkiTeamin Nelli-Lotta Karppelin puski itseään äärirajoille vuosia ja ajautui rajuun ylikuntoon
Vuokatti Ski Teamin hiihtäjälupaus Nelli-Lotta Karppelinilla piti olla kaikki valmiina uuteen menestyksekkääseen hiihtotalveen. Nuorten MM- ja SM-kisat odottivat jo nurkalla. Sitten keho sanoi stop – kaikelle.
Aluksi 19-vuotias Nelli-Lotta Karppelin alkoi tuntea väsymystä harjoituksissa, eikä ladulla käynti enää tuntunut yhtä mielekkäältä. Puoli vuotta Karppelin treenasi oireiden kanssa, kunnes keho teki lopullisen päätöksen. Unettomuus ja sydämen sykkeiden hallitsematon nousu oli pakottanut hiihtolupauks