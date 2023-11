Kulttuuri

Entisten nuorten bileet Kajaanin Rock House Kulmassa ensi viikon lauantaina

Antti Huusko Kainuun Sanomat

Ensi viikolla Kajaanissa Rock House Kulmassa on nähtävillä useita bändejä entisten nuorten bileissä. K40 Go Go -tapahtumassa esiintyy kolme bändiä: The Defenders, After it ja Bluelight Troubadours.

K40 -bileissä vanhemmalla väestöllä on mahdollisuus kuunnella livenä oman aikakautensa nuorisomusiikkia