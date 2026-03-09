Urheilu
Hokin välierät päättyivät pettymykseen – johto suli tappioksi kolmoserässä: ”Emme saaneet mitään aikaan”
Hokki joutuu hakemaan laihaa lohtua pronssiottelusta, jossa joukkue kohtaa Raahe-Kiekko Soturit.
Jääkiekon pudotuspelit ovat karu maailma, jossa pienet asiat ratkaisevat sen, pääseekö joukkue riemuitsemaan vai päättyykö sarja pettymykseen.
Kajaanin Hokin osalta miesten III divisioonan pohjoislohkon välierät tarjosivat jälkimmäisen kokemuksen.
Lauantaina sarjan kolmanteen ja ratkaisevaan otteluun