Aatu Huttunen venyi kiekon tielle 39 kertaa Hokin sunnuntaisessa ottelussa. Huttusen torjunnat eivät kuitenkaan riittäneet viemään Hokkia III divisioonan finaaleihin. Kuva: Pekka Pajala

Hokin välierät päättyivät pettymykseen – johto suli tappioksi kolmoserässä: ”Emme saaneet mitään aikaan”

Hokki joutuu hakemaan laihaa lohtua pronssiottelusta, jossa joukkue kohtaa Raahe-Kiekko Soturit.

Kainuun Sanomat

Jääkiekon pudotuspelit ovat karu maailma, jossa pienet asiat ratkaisevat sen, pääseekö joukkue riemuitsemaan vai päättyykö sarja pettymykseen.

Kajaanin Hokin osalta miesten III divisioonan pohjoislohkon välierät tarjosivat jälkimmäisen kokemuksen.

Lauantaina sarjan kolmanteen ja ratkaisevaan otteluun

