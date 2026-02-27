Urheilu

Hokki kulki runkosarjassa maalijuhlasta toiseen. Tänään perjantaina alkavissa pudotuspeleissä keskittyminen pitää olla vain nykyhetkessä. Kuva: Pekka Pajala

Hokki lähtee pudotuspeleihin vaihto kerrallaan – ”Jos ajatus karkaa liikaa eteenpäin, nykyhetki jää huonoksi”

Kajaanin Hokin pudotuspelikevät alkaa Kempeleen Kiekko-Kettuja vastaan. Molemmista joukkueista löytyy reilusti kokemusta.

Jussi Heikkinen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Ei kärsi ajatella yhtä vaihtoa, yhtä erää ja yhtä peliä pidemmälle. Pitää keskittyä aina siihen tilanteeseen, missä on juuri sillä hetkellä. Jos ajatus karkaa liikaa eteenpäin, nykyhetki jää huonoksi. Sitä playoffkiekko on.

Näin toteaa Kajaanin Hokin valmentaja Jukka Niiranen perjantaina alkavien p