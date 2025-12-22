Kulttuuri
Iäkkään isotädin paljastus johdatti yhdysvaltalaisen suurlahjoittajan juurilleen Kainuuseen – ”Aloin ymmärtää itseäni enemmän”
Kaksi kainuulaistaustaista kohtasi joulukuun alussa New Yorkissa, kun The Metropolitan Museum of Art -taidemuseossa eli The Metissä avautui Helene Schjerfbeckin Seeing Silence -näyttely.
Maailmankuulussa museossa suomalaistaiteilijalta on esillä lähes 60 teosta, joista yksi on Helsingin Ateneumista l