Kulttuuri

Yhdysvaltalainen Elsa Brule on kainuulaistaustainen suurlahjoittaja, joka on saanut ansioistaan Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ritarimerkin. Brulen tukemana New Yorkin The Metropolitan Museum of Art -taidemuseossa on parhaillaan esillä Helene Schjerfbeckin Seeing Silence -näyttely. Se on ensimmäinen suomalaisen taiteilijan oma näyttely maailmankuulussa museossa. Kuva: Rick Guidotti

Iäkkään isotädin paljastus johdatti yhdysvaltalaisen suurlahjoittajan juurilleen Kainuuseen – ”Aloin ymmärtää itseäni enemmän”

Kainuun Sanomat

Kaksi kainuulaistaustaista kohtasi joulukuun alussa New Yorkissa, kun The Metropolitan Museum of Art -taidemuseossa eli The Metissä avautui Helene Schjerfbeckin Seeing Silence -näyttely.

Maailmankuulussa museossa suomalaistaiteilijalta on esillä lähes 60 teosta, joista yksi on Helsingin Ateneumista l

