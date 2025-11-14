Paikallisuutiset

Ilmatorjuntaharjoitusten joukot saivat tuntuvan osan ensilumista – Nato-liittolaiset Suomen ilmatorjuntakyvystä: ”Olen todella vaikuttunut”

Vuoden tärkein ilmatorjuntaharjoitus alkoi Lohtajalla kolmen maan voimin. Harjoituksia johtava everstiluutnantti Sami Nenonen kommentoi myös Suomen ilmatilassa liikkunutta yhdysvaltalaista B-52-pommikonetta.

Majuri Riku Lemberg johti ilmatorjuntaharjoituksissa kertausharjoittelijoiden joukkoa. Kuva: Jukka Lehojärvi

Jani Kauta Kainuun Sanomat

Hyvin alkaneet Adex Mallet Strike 2/25 -ilmapuolustusharjoitukset kompastuivat – tai kompastuivat ja kompastuivat, tämä lienee näkökulmakysymys – suomalaiseen talvisäähän. Ensilumi satoi Lohtajassa niin kotimaisten joukkojen kuin Nato-liittolaisten harteille.

Merellä tuulee, ja luminen viima tarttuu