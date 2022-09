Isoja pieniä uutisia – torstain tanskalaissarja seuraa arkea synnytyssairaalassa

Ihmeiden äärellä

*** Ihan äkkiä en pysty keksimään tärkeämpää työtä kuin synnytyssairaalan henkilökunnalla. Yhteis- ja ihmiskunnan tulevaisuus olisi synkkä ilman heidän uurastustaan. Pitkälti sen ansiosta elää ja voi hyvin meidänkin perheen esikoinen, joka aikoinaan syntyi keskosena. Vastaavia tarinoita kerrotaan kokeneen Lone Scherfigin ideoimassa tanskalaissarjassa, joka seuraa arkea vilkkaassa synnytyssairaalassa.

Mainiossa Rikos -sarjassa läpimurtonsa tehnyt Sofie Gråbøl on osastonhoitaja Ella, jolla on heti kärkeen tutulta kuulostavaa huolta: resurssit eivät riitä, henkilökuntaa on liian vähän, mutta tulosta tehdään parhaimman mukaan. Sopeutumista vaativat myös yksityiselämän uutiset. Mitään varsinaista uutta ei Ihmeiden äärellä sairaaladraaman lajiin tuo, mutta lähtökohta on kannatettava. Hektisen Amerikan tohinan sijasta satsataan välittämiseen. (Tanska 2021)

*** Dinosaurukset jaksavat kiehtoa lapsia ja isompiakin, sillä Jurassic Park-elokuvia on jo kuusi. Nelososassa kouluttaja Chris Pratt kohtaa geneettisesti muunnellun pedon. (USA 2015)

** Australialainen Liam Hemsworth on tunnetumpi kuin Westworld -sarjan näyttelijäveljensä Luke . Toisaalta isoveli Chris on vetänyt Marvel-universumin suursuosittuna Thorina häneen jo varmaankin tavoittamatonta kaulaa. Dito Montielin ohjaama rikosjännäri tarjosi väliinputoajalle sopivan roolin.

Nuori Chris on päässyt töihin rahankuljetusfirmaan. Hän ei ole ainoa, jonka näppejä alkaa syyhyttää, kun firman turvajärjestelyistä löytyy aukkoja. Sinänsä virkistävästi Empire State ei tyrkytä sankarikuvia, vaan satsaa inhimillisiin heikkouksiin. Ikävä kyllä niitä löytyy myös tekijäpuolelta. Dwayne Johnsonin kyttähahmo pelastaa pahimmalta. (USA 2013)

