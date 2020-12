Joe Biden aikoo suositella kasvomaskin käyttämistä 100 päivän ajan – Nämä ovat Bidenin koronastrategian neljä keskeistä teemaa

Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden on osoittanut, että hän aikoo torjua koronavirusta hyvin eri tavalla kuin presidentti Donald Trump , joka on vähätellyt viruksen vaarallisuutta ja esiintynyt äärimmäisen harvoin kasvomaskin kanssa.

Joe Biden ja tuleva varapresidentti Kamala Harris linjasivat mediayhtiö CNN:n haastattelussa torstaina, miten he aikovat torjua koronaviruksen leviämistä Yhdysvalloissa.

Ensinnäkin Biden korosti kasvomaskin käytön tärkeyttä. Hänen mukaansa koronavirustartuntojen määrää pystytään "vähentämään merkittävästi", jos kaikki yhdysvaltalaiset rupeavat käyttämään maskia.

Biden kertoi aikovansa pyytää kansalaisia käyttämään kasvomaskia sadan päivän ajan, kun hän aloittaa presidenttikautensa tammikuun puolenvälin jälkeen.

– Maskin käyttö vain sadan päivän ajaksi, ei ikuisesti, Biden sanoi CNN:llä.

Maskipakko liittovaltion virastoihin

Yhdysvaltain presidentillä ei ole perustuslakiasiantuntijoiden mukaan oikeutta määrätä kansalaisia käyttämään kasvosuojusta, mutta Biden ja Harris aikovat näyttää esimerkkiä asiassa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Sen sijaan Biden kertoi, että hän aikoo tehdä maskin käytöstä pakollista liittovaltion virastoissa ja osavaltioiden välisessä bussi- ja lentoliikenteessä. Näihin määräyksiin hänellä on presidenttinä oikeus.

BBC:n mukaan yhdysvaltalaisilla lentokentillä, lentokoneissa ja julkisissa kulkuneuvoissa vaaditaan jo nyt laajasti kasvomaskin käyttämistä. Trump ei ole suostunut antamaan asiantuntijoiden suosituksesta huolimatta määräystä maskien käytöstä liikennevälineissä.

Yhdysvalloissa koronavirusepidemia on voimakkaassa kasvussa ja tilanne on hyvin vakava. Keskiviikkona maassa raportoitiin lähes 200 000 uudesta tartunnasta ja yli 2 500 viruksen aiheuttamasta kuolemasta.

Sairaalahoidossa on noin 100 000 ihmistä, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin marraskuun alussa.

Biden luottaa Anthony Fauciin

Joe Biden kertoi, että hän on pyytänyt Yhdysvaltain johtavaa tartuntatautien asiantuntijaa Anthony Faucia johtavaksi lääketieteelliseksi neuvonantajakseen. Samalla Fauci toimisi Bidenin hallinnon koronatorjuntaryhmän jäsenenä.

– Pyysin häntä jatkamaan täsmälleen samassa tehtävässä, jossa hän on ollut usean presidenttikauden ajan, Biden sanoi.

Fauci on Yhdysvalloissa erittäin arvostettu tartuntatautien asiantuntija, ja hän on toiminut myös Donald Trumpin hallinnon johtavana lääketieteellisenä asiantuntijana. Koronaviruspandemian aikana hän on ollut lukuisat kerrat napit vastakkain Trumpin kanssa, koska Trump on jatkuvasti toiminut vastoin asiantuntijoiden suosituksia ja sivuuttanut tieteellisen tutkimustiedon.

Torstaina Fauci pyysi anteeksi keskiviikkona esittämäänsä näkemystä, että Britannia terveysviranomaiset olisivat kiirehtineet koronavirusrokotteen hyväksymisessä.

– Tarkoituksenani ei ollut antaa ymmärtää, että prosessi on tehty huolimattomasti, vaikka se kuulosti siltä, Fauci sanoi BBC:n mukaan.

Presidentit aikovat näyttää esimerkkiä

Yhdysvalloissa odotetaan tällä hetkellä, että maan elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) hyväksyisi koronavirusta vastaan kehitetyn rokotteen. Joulukuussa virasto käsittelee ainakin kahta rokotekandidaattia.

Biden kertoi torstaina, että hän aikoo näyttää esimerkkiä myös rokoteasiassa ottamalla koronarokotteen julkisesti sen jälkeen, kun Fauci on todennut sen turvalliseksi. Myös Harris sanoi ottavansa rokotteen.

– Ihmiset ovat menettäneet uskonsa rokotteen toimivuuteen, Biden sanoi CNN:llä.

Yhdysvaltalaisen riippumattoman Pew-tutkimuskeskuksen mukaan noin 60 prosenttia yhdysvaltalaisista on tällä hetkellä aikeissa ottaa rokotteen. Syyskuussa luku oli 51 prosenttia.

Bidenin mukaan on tärkeää vakuuttaa kansalaiset rokotteen turvallisuudesta.

Tällä viikolla kolme Yhdysvaltain entistä presidenttiä – Bill Clinton , George W. Bush ja Barack Obama – ilmoittivat, että ottavat julkisesti koronavirusrokotteen. Teolla presidentit haluavat vakuuttaa kansalaisia rokotteen turvallisuudesta ja tehokkuudesta.

Tukipaketti on "hyvä aloitus"

Bidenin koronastrategiaan kuuluu oleellisena osana myös liittovaltion tukipaketti, jolla on tarkoitus tukea kansalaisia ja yrityksiä. Biden vetosi kongressiin, jotta se hyväksyisi yli 900 miljardin dollarin eli noin 740 miljardin euron elvytyspaketin.

Se on hänen mukaansa "hyvä aloitus", mutta lisää apua tarvitaan. Tukea tarvitsevat muun muassa työttömäksi jääneet ja vuokran maksamisen tai lainojen kanssa vaikeuksissa olevat.

– Ihmiset todelle kärsivät ja ovat peloissaan.