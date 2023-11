Paikallisuutiset

Jokaisen seurakunnan perustettava nuorten vaikuttajien ryhmä ‒ yli 300 seurakuntanuorta saapuu Kajaaniin ja saa koulutusta

Marjatta Kurvinen Kainuun Sanomat

Kuopion hiippakunnan vuosittainen nuorisotapahtuma järjestetään Kajaanissa lauantaina 28. lokakuuta.

Tapahtuman otsikko on YHDESSÄ? YHDESSÄ! #ettäkukaaneijääyksin.

Kajaanilaisten nuorten idearyhmä on ollut suunnittelemassa tapahtuman ohjelmaa ja sisältöjä. Kuva: Heimo Haverinen

Tapahtumaa on ollut suunnittelemassa kajaanilaisten nuorten idearyhmä, ja se on suunnattu seurakuntien nuorille ohjaajille. Tapahtumaan on