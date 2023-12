Ihmiset

Sauna kannattaa jättää lämpimäksi tontuille. Kuva: Leila Arffman

Joulusauna on rentoutumisen paikka – lue täsmävinkit lempeään joulusaunaan

Kotitontulle on myös hyvä jättää saunavuoro.

Leila Arffman Kainuun Sanomat

Joulusauna on suomalainen joulunajan perinne ja se on yhä tärkeä osa suomalaista joulua. Noin 80 prosenttia suomalaisista saunoo jouluaattona. Useissa taloyhtiöissä on tapana tarjota asukkaille jouluaattona ilmainen joulusauna.

Joulusauna oli muinaisille suomalaisille joulunvieton tärkein tapahtuma,