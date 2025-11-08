Urheilu
Jymyn ryhmän matka käynnistyi
Sotkamon Jymyn tulevan kauden joukkue kokoontui ensimmäistä kertaa loppuviikosta. Hopeaan päättyneen kauden jälkeen Jymy on motivoitunut parantamaan ensi kauteen.
Torstai-iltapäivänä Sotkamossa oli uuden alku, kun Sotkamon Jymyn ensi kauden Superpesisjoukkue kokoontui ensimmäistä kertaa yhteen.
Avauspäivän ohjelmassa oli fysiikkatestejä ja avauspalaveri. Joukkueen puolella päivä otettiin odottavaisesti vastaan.
– Ainahan tätä uuden kauden aloitusta odottaa inno