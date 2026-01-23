Paikallisuutiset

Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainväliset opiskelijat järjestivät Kajaanissa messu- ja ruokaillan perjantaina 14. marraskuuta. Tapahtuma keräsi runsaasti opiskelijoita. Kuva: Tanja Nuotio / Arkisto

Kaikki Kainuun kunnat saivat muuttovoittoa maahanmuutosta – Kajaanin muuttovoitto tulee ainoastaan maahanmuutosta

Muuttovoitto ei silti riitä kääntämään väestönkehitystä ikärakenteen takia. Näin ollen Kainuun väkiluku laskee yhä.

Kainuun Sanomat

Kainuu on saanut muuttovoittoa jo viidettä vuotta peräkkäin, kertoo Tilastokeskus vuoden 2025 väestönmuutosten ennakkotiedoissaan.

Kainuu sai kokonaisuudessaan muuttovoittoa 283 henkilöä.

Kainuun liiton mukaan muuttovoiton kasvua selittää korkeana pysyneen maahanmuuton määrän lisäksi voimistunut kotim

