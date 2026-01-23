Paikallisuutiset
Kaikki Kainuun kunnat saivat muuttovoittoa maahanmuutosta – Kajaanin muuttovoitto tulee ainoastaan maahanmuutosta
Muuttovoitto ei silti riitä kääntämään väestönkehitystä ikärakenteen takia. Näin ollen Kainuun väkiluku laskee yhä.
Kainuu on saanut muuttovoittoa jo viidettä vuotta peräkkäin, kertoo Tilastokeskus vuoden 2025 väestönmuutosten ennakkotiedoissaan.
Kainuu sai kokonaisuudessaan muuttovoittoa 283 henkilöä.
Kainuun liiton mukaan muuttovoiton kasvua selittää korkeana pysyneen maahanmuuton määrän lisäksi voimistunut kotim