Paikallisuutiset
Kainuussa pienillä yrityksillä intohimoa osallistua vihreään siirtymään
Ylä- ja Itä-Kainuussa selvitettiin uudenlaisen biojalostamon mahdollisuuksia sekä kaavailtiin yhteistyöhön osaamiskeskus Latvus Kainuuta.
Ylä- ja Itä-Kainuussa on hyvä yrittäjäverkosto vihreän siirtymän hankkeita varten.
Näin sanoo väitöskirjatutkija Santeri Halonen Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista. Hän on haastatellut alueen yrityksiä.
– Haastatteluissa kävi ilmi se, että alueen mikroyrityksillä ja yksinyrittäjillä on iha