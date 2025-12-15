Paikallisuutiset

Alustavasti kaavailtu uusi biojalostamo voisi käyttää esimerkiksi puiden latvuksia ja niittyjen biomassaa, jota voi kasvaa voimalinjoilla. Kuvituskuva. Kuva: Juha Neuvonen / Arkisto

Kainuussa pienillä yrityksillä intohimoa osallistua vihreään siirtymään

Ylä- ja Itä-Kainuussa selvitettiin uudenlaisen biojalostamon mahdollisuuksia sekä kaavailtiin yhteistyöhön osaamiskeskus Latvus Kainuuta.

Kainuun Sanomat

Ylä- ja Itä-Kainuussa on hyvä yrittäjäverkosto vihreän siirtymän hankkeita varten.

Näin sanoo väitöskirjatutkija Santeri Halonen Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista. Hän on haastatellut alueen yrityksiä.

– Haastatteluissa kävi ilmi se, että alueen mikroyrityksillä ja yksinyrittäjillä on iha

