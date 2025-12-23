Paikallisuutiset
Kajaanilainen MainosLähde uudisti omistustaan – ”Kainuussa markkina on monimuotoinen, mikä asettaa mainostoimistolle erityisiä vaatimuksia”
Mainostoimisto sijaitsee Kajaanin ammattikorkeakoulun kampuksella, jossa verkostoitumistapahtumat ovat aivan äärellä.
Kajaanilainen mainostoimisto MainosLähde Oy on uusinut omistusrakenteensa ja johtonsa.
Yhtiön perustajaosakas Arto Haaranen on siirtynyt eläkkeelle, ja hänen omistusosuutensa on siirtynyt uusille osakkaille.
Sami Alaloukusa on nimitetty yhtiön toimitusjohtajaksi ja hän vastaa yhtiön liiketoiminnan ope